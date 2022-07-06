Крупнейшая авиакомпания Великобритании отменяет более 10 тысяч рейсов

Национальный авиаперевозчик Великобритании, авиакомпания British Airways в среду, 6 июля, объявила, что отменит еще 10 300 рейсов до конца октября текущего года, – сообщает французское агентство AFP.

«British Airways из-за нехватки персонала уже несколько месяцев отменяет сотни рейсов на летний период отпусков. При этом в самой авиакомпании, оправдываясь, заявляют, что «вся авиационная отрасль продолжает сталкиваться со значительными проблемами. Мы просто предлагаем своим клиентам менее амбициозные программы полетов», – пишет AFP.

Отмечается, что из-за уже сокращенной программы полетов и новых отмен, British Airways, которая выполняла около 850 рейсов в день до пандемии Covid-19, на летний сезон сократила свою программу полетов в общей сложности на 13%. При этом авиакомпания заверяет, что «максимально обезопасит «каникулярные рейсы».

Как сообщили в British Airways, компания связывается с пострадавшими клиентами, «чтобы извиниться и предложить им забронировать билеты на другие рейсы, в том числе на рейсы других компаний, или получить полный возврат средств».

Между тем, наземный персонал British Airways в британском аэропорту Хитроу принял решение о проведении забастовки, которая запланирована на летние каникулы.

Лондон, Иван Бабурин

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