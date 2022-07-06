Голландские фермеры протестуют при поддержке тяжелой боевой техники

В Нидерландах Фермеры в среду, 6 июля, на митинг против усиления и без того жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду пригнали танк, – сообщает РИА Новости.

Голландский журналист Кин Бексте в своем Twitter опубликовал видеоролик прибытия боевой машины на акцию протеста фермеров.

Сообщается, что такую реакцию фермеров в Нидерландах спровоцировала экологическая политика страны, направленная на сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. По мнению голландских аграриев, она может привести к банкротству большого числа ферм в стране и, как следствие – к существенному сокращению поголовья скота.

Следует напомнит, что накануне фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров крупных супермаркетов Albert Heijn, Jumbo и Lidle, а также перекрыли тракторами несколько автомагистралей.

Амстердам, Иван Бабурин

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