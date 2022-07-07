Франция замораживает потребительские цены на газ

Министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр по итогам первого заседания Совета министров в обновленном составе в четверг, 7 июля, заявила, что правительство республики решило заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Ле Мэр, в частности, сказал: «Мы решили заморозить цены на газ до конца 2022 года, чтобы защитить уровень жизни наших граждан. До конца года будет также действовать потолок цен на электричество. Мы находимся на пике инфляции. В настоящий момент ежегодная инфляция составляет 5%, что негативно сказывается на доходах граждан».

Отметим, что в четверг, 7 июля, согласно данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 1900 долларов за тысячу кубометров и растут на 7%. Ценовой максимум составил 1930 долларов.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»