Индия ограничила вывоз муки и зерновых из-за глобальных перебоев с поставками

Главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности Индии в четверг, 7 июля, заявило, что правительство с 12 июля вводит ограничения на экспорт муки и крупы из пшеницы.

В сообщении индийского ведомства говорится: «В связи с тем, что глобальные перебои с поставками пшеницы и пшеничной муки привели к появлению многих новых игроков и привели к колебаниям цен и потенциальным проблемам, связанным с качеством, крайне важно поддерживать качество экспорта пшеничной муки из Индии. Центральное правительство вносит поправки в политику экспорта пшеничной муки. Политика в отношении экспорта пшеничной муки остается свободной, однако экспорт будет осуществляться с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по экспорту пшеницы. Ограничения касаются муки, цельнозерновой муки и манной крупы. Уведомление вступает в силу с 12 июля».

Также сообщается, что в период до 12 июля к экспорту из Индии будут разрешены те партии муки, «погрузка которых уже началась на суда или которые переданы таможне и зарегистрированы в их системе».

Нью-Дели, Иван Бабурин

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