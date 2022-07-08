В России в июне замедлилась инфляция

Федеральная служба государственной статистики в пятницу, 8 июля, сообщила, что годовая инфляция в России в июне 2022 года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае.

В сообщении Росстата также говорится, что продовольственная дефляция в РФ в июне в месячном выражении составила 1,1%. Снижение цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем произошло впервые с августа прошлого года.

«Продовольственная дефляция в России в июне в месячном выражении составила 1,1% против инфляции в 0,6% в мае текущего года, а в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился до 17,98% с 20,05% в мае», – говорится в сообщении Росстата.

При этом ведомство также сообщает, что по сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в июне подорожали на 12,54%, а непродовольственные товары в июне подешевели на 0,41% (в годовом выражении подорожали на 17,92%, к декабрю – на 12,91%).

«Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июне выросли на 0,2% к маю (по сравнению с июнем прошлого года – на 18,95%, к декабрю 2021 года – на 12,42%). Цены на плодоовощную продукцию понизились на 9,57% к маю, по сравнению с июнем 2021 года рост составил 11,63%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 13,35%», – говорится в сообщении Росстата.

Москва, Иван Бабурин

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