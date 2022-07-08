Маск передумал покупать Twitter

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск в пятницу, 8 июля, разорвал соглашение о покупке компании Twitter, – сообщает телеканал CNBC.

Сообщается, что юристы Маска направили соответствующее уведомление главе юридического отдела компании Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. В официальном письме говорится, что Илон Маск реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

Напомним, что ранее миллиардер за покупку Twitter предложил 44 миллиарда долларов, но потребовал предоставить данные о том, что число «фейковых» аккаунтов соцсети не превышает 5%.

В ходе торгов акции Twitter упали на 7%.



Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»