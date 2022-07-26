МВФ: Несмотря на санкции, российская экономика чувствует себя лучше ожиданий

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник, 26 июля выступил с заявлением, в котором сказано, что мировая экономика попала в шторм потрясений и неопределенностей, пытаясь оправиться от Covid-19. Согласно МВФ, который во вторник пересмотрел свои прогнозы роста в сторону понижения и предупредил о многих наблюдаемых рисках, отметив при этом, что российская экономика, несмотря на санкции чувствует себя лучше, чем ожидалось, – сообщает Le Figaro.

Главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша в своем блоге отмечает: «Глобальная экономика, все еще не оправившаяся от пандемии и российского вторжения в Украину, сталкивается со все более мрачными и неопределенными перспективами. Многие риски, упомянутые МВФ в своих последних апрельских прогнозах, начали материализоваться, мир вскоре может оказаться на грани глобальной рецессии».

«Глобальный рост в настоящее время ожидается только на уровне 3,2% в 2022 году, то есть на 0,4 пункта меньше, чем ожидалось в апреле. Это отражает замедление роста в трех крупнейших экономиках мира: США, Китае и зоне евро. Это повлечет важные последствия для глобальных перспектив», – пишет Пьер-Оливье Гуринша.

Кроме того, Le Figaro пишет, что прогноз роста для США на этот год снижен на 1,4 пункта по сравнению с апрелем, до 2,3%, из-за более слабого роста в начале года и последствий высокой инфляции. В свою очередь, Китай зафиксировал замедление «хуже, чем ожидалось», с ожидаемым ростом на 3,3% (-1,1 пункта) из-за ограничений , связанных с Covid-19, и обострения кризиса недвижимости. Прогноз роста еврозоны снижен всего на 0,2 пункта, до 2,6%, под давлением Германии, Франции и Испании, в том числе из-за кризиса на Украине.

Париж, Иван Бабурин

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