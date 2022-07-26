Печатные издания Великобритании начали сокращать количество страниц

Британский издательский дом Reach, выпускающий газеты Mirror и Express в отчете во вторник, 26 июля, заявил, что британские печатные издания начали сокращать число страниц на фоне рекордного роста цен на бумагу, – сообщают СМИ.

Финансовый директор Reach Саймон Фуллер, в частности, заявил: «В апреле цены на газетную бумагу в Европе достигли самого высокого уровня за всю историю. В итоге число страниц в таблоидах издательства во втором квартале 2022 года снизилось на 6%. Этот уровень был ниже только во время пандемии коронавируса».

Кроме того, в Reach отмечают, что «затраты на газетную бумагу за последний год выросли на 65% по сравнению с предыдущим годом, что вынудило компанию сократить количество страниц в своих газетах, повысить цены на обложки и отправить в магазины меньше газет».

Также сообщается, что, за последнее время в Соединенном королевстве закрылись многие бумажные фабрики. Это связано со снижением спроса в связи с повсеместным переходом на онлайн-чтение и сбоями в поставках, вызванными пандемией.

«Ситуация еще более усугубилась из-за ситуации на Украине и роста цен на энергоносители», – подчеркнули в издательском доме.

Лондон, Иван Бабурин

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