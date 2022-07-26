СМИ: Анкара прорабатывает «топливную сделку» аналогичную «зерновой»

Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник, 26 июля, заявил о работе над договоренностью по перевозке топлива, подобной сделке о вывозе украинского зерна, – сообщается на сайте РБК.



Телеканал Al Jazeera в своем Twitter привел следующие слова Акара: «Мы работаем над соглашением о перевалке топлива, аналогичным соглашению о зерне, которое поспособствует разрешению мирового кризиса».



Сообщается, что Анкара работает над соглашением по поставкам топлива, которое поспособствует разрешению энергетического кризиса. Эта договоренность будет аналогична зерновой сделке, которую заключили Россия, Украина, Турция и ООН.



Анкара, Иван Бабурин

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