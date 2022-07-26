Украинский государственный нефтегазовый гигант объявил о дефолте

Правительство Украины во вторник, 26 июля пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаза», не дав разрешения на их погашение. Компания заявляет, что теперь лишена возможности самостоятельно привлекать средства на международном рынке капитала, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В официальном сообщении главной нефтегазовой компании Украины говорится: «Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций. Ранее, 21 июля 2022 года, Кабинет министров Украины (КМУ), действуя как общее собрание НАК «Нафтогаз Украины», своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Во исполнение вышеупомянутого решения правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям руководство «Нафтогаза» заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление этой сделки.

В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для «Нафтогаза» и страны в случае жесткого дефолта по еврооблигациям компании.

В свою очередь, КМУ не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года).

Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».

Киев, Иван Бабурин

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