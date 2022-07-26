Газпром снижает вдвое поставки газа по «Северному потоку»

ПАО «Газпром» в среду, 27 июля, сообщило, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток», основному маршруту экспорта газа из России в Европу, с 7 утра среды 27 июля будут снижены вдвое – до 20% от максимальной мощности.

В сообщении пресс-службы ПАО «Газпром» говорится: «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

«Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн. куб. м в сутки. Объем поставок не превысят 33 млн. куб.м в сутки при плановом объёме в 167 млн.», – сообщили в концерне ночью в среду, 27 июля.

Следует отметить, что в данный момент на газопроводе «Северный поток-1» в рабочем состоянии останется лишь одна турбина. Европа опасается, что это усугубит дефицит газа. Однако ФРГ отказывается сообщать о местонахождении прошедшей ремонтное обслуживание турбины Siemens в Канаде, которая уже должна была прибыть в страну.

Москва, Иван Бабурин

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