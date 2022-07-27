Кишинев обвинил Газпром в «ненадежности»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну на заседании правительства республики в среду, 27 июля, заявил, что «Газпром» становится ненадежным поставщиком топлива, – сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления Спыну сказал: «В последнее время «Газпром» становится не очень надежным поставщиком газа, есть некоторые неопределенности – даже сегодня мы видим новые ограничения поставок газа в Европу. Поскольку у нас уже есть контракт с «Газпромом», но, к сожалению, нет ответа, будет ли обеспечен необходимый объем поставок газа. Нужно убедиться, что в ближайшие два месяца мы сможем принимать решения независимо от решения «Газпрома» по поводу контракта с «Молдовагазом».

Молдавский вице-премьер также обратил внимание, что 70% электроэнергии Молдавия получает от Молдавской ГРЭС, которая также работает на российском газе, поэтому республика должна позаботиться об энергетической стабильности.

Следует напомнить, что в Молдавии с 24 февраля действует режим ЧП из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. Правительство намерено обратиться к парламенту с просьбой продлить действие этого режима еще на 60 дней.

Кишинев, Иван Бабурин

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