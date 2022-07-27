В России замедляются темпы инфляции

Минэкономразвития в среду, 27 июля, опубликовал обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по состоянию на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее.

В документе министерства говорится: «На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3% год к году. Основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары за счет удешевления, как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания».

«В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (минус 0,01%). Цены на бензин не изменились. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов», – отметили в минэкономразвития РФ.

Москва, Иван Бабурин

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