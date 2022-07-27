Австрия запланировала создать госрезерв газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам заседания кабинета министров в среду, 27 июля, заявил, что страна впервые создаст государственный резерв газа, которого в случае крайней необходимости хватит примерно на три месяца, – сообщают СМИ.

В частности, Нехаммер сказал: «Именно в неспокойные времена задача политики – обеспечить безопасность! По этой причине федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября».

В пресс-релизе, распространенном ведомством австрийского канцлера, говорится, что стратегические запасы будут доступны для страны «в случае крайней необходимости», а также что важная часть этого резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, принадлежащего ранее «Газпрому».

«В настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%, и этот уровень не меняется», – отметил Нехаммер.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»