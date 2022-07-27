ФРС США в четвертый раз с начала года повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная служба (ФРС) США по итогам июльского заседания в среду, 27 июля, второй раз подряд повысила ставку на 75 базисных пунктов – с 1,50-1,75% годовых до 2,25-2,5% годовых. Это уже четвертое повышение с начала года.



Отметим, что ФРС США увеличивает ставку в ответ на рекордную инфляцию в стране. В марте ставка выросла на 25 б.п., в мае – на 50 б.п., и на 75 б.п. – в июне. По прогнозам, ставка достигнет пика в 3,8% в марте 2023 года. Затем она будет снижена до 3,1% к концу 2023 года и до 2,9% к концу 2024 года, – сообщается на сайте РБК.



С помощью ужесточением кредитно-денежной политики центробанк США пытается бороться с сильно разогнавшейся инфляцией. По итогам июня потребительская инфляция в США в годовом выражении составила 9,1%, что выше ожиданий аналитиков и рекорд с 1981 года.

Инфляция в США находится на рекордных за несколько десятилетий значениях с конца 2021 года. В апреле эксперты ожидали ее пика, а затем постепенного замедления, но и в мае, и в июне рост цен снова стал максимальным за 40 лет. Целевой показатель по инфляции, к которому стремится ФРС, – 2%. При этом, несмотря на все усилия ФРС, инфляция пока не реагирует на ужесточение кредитно-денежной политики властями США.





Вашингтон, Иван Бабурин

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