ООН: Продовольственный кризис может начаться ноябре

Заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве в ходе брифинга в четверг, 28 июля, заявила, что продовольственный кризис может случиться в ряде стран Африки и Латинской Америки уже в ноябре-декабре, если они не получат удобрений, – сообщает РИА Новости.

Говоря о проблемах экспорта удобрений из РФ и с Украины, Сонгве сказала: «Если у стран не будет доступа к удобрениям, мы столкнемся в ноябре-декабре с продуктовым кризисом, потому что многие страны в Африке и Латинской Америке занимаются посевом уже сейчас».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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