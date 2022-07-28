Транзит в Калининград через Литву может остановиться 1 сентября

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в четверг, 28 июля заявил, что отказ обслуживающего транзит грузов в Калининград литовского «Шауляй-банка» от сотрудничества с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, в связи с чем Литва может перестать пропускать транспорт, – сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Калининградской областиприводит следующую цитату Алиханова: «Эта информация нам известна, мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать».

Следует отметить, что ранее сегодня, 28 июля, Россия передала Литве ноту из-за проблем с литовским «Шауляй-банком», через который проводились операции по калининградскому транзиту.

Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь сказал: «Литва замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ. Это решение – удар по калининградскому транзиту с другого направления».

Отметим, что «Шауляй-банк» заявил о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией с 1 сентября, а также, что с 15 августа банк не будет проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя.

Калининград, Иван Бабурин

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