Восемь месяцев Сербия будет жить в «чрезвычайном положении»

Президент Сербии Александр Вучич в четверг, 28 июля, заявил, что в предстоящие восемь месяцев Сербия будет находиться на необъявленном чрезвычайном положении, – сообщает телеканал Pink.

В интервью телеканалу Вучич сказал: «До конца марта у нас в стране, хотя мы его формально и не вводим, чрезвычайное положение. Эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет. Из-за жары прекратилась выработка электроэнергии в области гидроресурсов. Цена на энергоносители растет и Белграду все труднее справляться, учитывая, что дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей страны».

Белград, Иван Бабурин

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