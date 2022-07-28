Города Германии стали переходить в режим жесткой экономии энергоресурсов

В Германии руководство ряда городов приняли решение ввести ряд мер, направленных на экономию энергоресурсов, на фоне сокращения поставок газа в Европу, – сообщают СМИ.

Так, например, сайт CNN со ссылкой на мэрию Ганновера, города на северо-западе ФРГ, сообщает, что в городе запретили использовать горячую воду в общественных зданиях и ввели меры по сокращению отопления на фоне газового кризиса.

«Это первый город в Германии, который перешел на холодный душ в общественных зданиях, а также сделал недоступной горячую воду для мытья рук и других целей в государственных учреждениях, спортивных залах и бассейнах. Кроме того,Ганновер также уменьшит отопление в общественных зданиях, отключит фасадное освещение и фонтаны», – пишет CNN.

Сообщается, что муниципальные здания будут отапливаться только с 1 октября по 31 марта, и температура в помещениях не будет превышать 20 градусов по Цельсию, запретят использовать мобильные системы кондиционирования и обогреватели. Исключения будут сделаны для школ, детских садов и больниц.

Бургомистр Ганновера Белит Онай, в частности, сказал: «Наша цель – сократить потребление энергии на 15%».

В столице Германии Берлине с четверга, 28 июля, не будет использоваться ночная подсветка около 200 исторических зданий и достопримечательностей.

Ранее на этой неделе власти Мюнхена также объявили, что отключат освещение здания местной администрации и отключат горячую воду в местных госучреждениях. Фонтаны в городе прекратят работу в ночное время. В Нюрнберге решили закрыть три из четырех государственных крытых бассейнов.

Следует отметить, что ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с обеспечением газа в стране «серьезной»и призвал к сокращению его потребления на 15-20%.

Напомним, что 20 июля Еврокомиссия предложила европейский план сокращения спроса на газ. В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе говорится: «Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны».

Берлин, Иван Бабурин

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