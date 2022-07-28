Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии

Лондон из-за жары и сокращения поставок российского газа переплатил 5000% за импорт бельгийской электроэнергии, -сообщает британский журнал The Spectator.

В публикации говорится: «На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000% за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне».

При этом издание отмечает, что, что «брексит» позволил Соединенному королевству избежать полномасштабного топливного кризиса, в котором оказались жители ФРГ.

«Для спасения промышленности Германии» зимой европейским государствам придётся сократить потребление газа на 15%, – пишет The Spectator.

Как сообщалось ранее, в Германии ряд городов перешел в режим жесткой экономии энергоресурсов и начал отключать городское освещение, фонтаны и закрывать бассейны.

The Telegraph сообщала, что британское правительство может обратиться к гражданам с просьбой понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать сбоев в энергоснабжении зимой.

В свою очередь,что Financial Times в начале июля писала, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Лондон, Иван Бабурин

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