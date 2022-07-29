ЦБ России прокомментировал информацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро

Центральный Банк России в пятницу, 29 июля, ответил на публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро и заявил, что санкционные ограничения постоянно меняются, и регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии, – сообщает РИА Новости.

В сообщении Банка России говорится: «Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев».

Напомним, что ранее в пятницу Forbes со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ РФ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ) и, как следствие, на Московской бирже прекратятся торги этими валютами .

Москва, Иван Бабурин

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