Газпром пообещал опубликовать часть переписки с Siemens о ремонте турбины

Зампред ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в пятницу, 29 июля, заявил, что компания скоро опубликует часть переписки с немецкой Siemens по поводу ремонта двигателей для «Северного потока», – сообщают СМИ.

В эфире российских телеканалов Маркелов сказал: «Часть нашей переписки с партнерами будет скоро опубликована».

Зампред «Газпрома» также заявил журналистам, что у Siemens «нет никаких органический доступа к компрессорной станции (КС) Портовая и есть возможности для выполнения работ», в связи с чем «Газпром» призывает Siemens к скорейшему решению всех накопившихся проблем. Также Виталий Маркелов отметил, что именно европейские партнеры не выполняют контрактные обязательства по обслуживанию компрессорной станции.

«Отправка турбины Siemens из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта и делает невозможным ремонт остальных агрегатов. Кроме того, компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах «Северного потока», – заявил Виталий Маркелов.

Напомним, что 25 июля «Газпром» сообщил, что останавливает на компрессорной станции (КС) «Портовая» – критически важном объекте для «Северного потока» – эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Это связано с необходимостью отправить его на регламентный ремонт в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя.

На сегодняшний день суточная производительность КС «Портовая» не превышает 33 миллионов кубометров природного газа в сутки.

Москва, Иван Бабурин

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