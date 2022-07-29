В США «верят» в разрушительный эффект антироссийских санкций

Министр торговли США Джина Раймондо на брифинге по итогам американо-японских переговоров в Вашингтоне в пятницу, 29 июля, заявила, что санкции и экспортный контроль, наложенные на Россию в дальнейшем будут оказывать «все более разрушительный эффект», – сообщают СМИ.

Глава минторговли США, в частности, сказала: «У нас есть причины верить, что с каждой проходящей неделей меры экспортного контроля будут иметь больший разрушительный эффект на возможности России. С каждой неделей и месяцем контроль оказывает еще более разрушительное воздействие на способность России проводить масштабную спецоперацию на Украине. Ежедневно в России продолжают сокращаться те запасы, которые Москва создала в период подготовки к началу спецоперации».

Вашингтон, Иван Бабурин

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