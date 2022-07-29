«Газпром», как и обещал, опубликовал переписку с Siemens

ПАО «Газпром» вечером в пятницу, как и обещал ранее зампред концерна Виталий Маркелов, опубликовал часть переписки с Siemens, а также документы по техническому состоянию газотурбинных двигателей для «Северного потока-1» на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Из опубликованных Telegram-канале ПАО «Газпром» документов следует, что в ходе проверок газотурбинных двигателей на КС «Портовая», в том числе Ростехнадзором, в июне и июле были выявлены следующие неисправности: выход из строя термопреобразователей сопротивления из-за повреждения кабелей, выход из строя датчиков температуры подшипника, утечки масла на двигателе, повреждение нескольких лопаток компрессора».

В обнародованных документах также говорится, что Ростехнадзор обращал внимание на то, что «при работе ряда двигателей не обеспечена взрывобезопасность, и некоторые из них не были выведены из эксплуатации, несмотря на отсутствие документов, которые подтвердили бы устранение причин их отказа».

Согласно документам, один из двигателей был выведен в состояние вынужденного простоя, а на другой наложен временный запрет Ростехнадзора на использование.

Что касается переписки с Siemens, во всех письмах «Газпром» просил представителей немецкой корпорации предоставить комментарии о возможных причинах дефектов и путях устранения неполадок. Ответы Siemens (в случае их наличия) «Газпромом» опубликованы не были.

Напомним, что ранее Виталий Маркелов сообщил, что Siemens устранила не больше четверти неисправностей, хотя у ее специалистов есть все возможности для выполнения сервисных работ. Также «Газпром» не согласился с обвинениями европейских партнеров в том, что российская компания не выполняет своих контрактных обязательств по поставкам газа. По словам зампреда «Газпрома» изначально их нарушила именно компания Siemens, которая не выполнила свои обязательства по обслуживанию компрессорных станций, что и привело в дальнейшем к снижению поставок.

«Газпром» считает необходимым получить официальные разъяснения властей Евросоюза (ЕС) и Великобритании о допустимости ремонта и техобслуживания турбин для газопровода «Северный поток» с точки зрения санкционных ограничений, а также опасается отзыва разрешений Канадой на доставку и ремонт двигателей», – сказал Виталий Маркелов.

Москва, Иван Бабурин

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