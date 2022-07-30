Токио доложил Вашингтону, что остается в проекте «Сахалин-2»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиудана пресс-конференции заявил, что его страна информировала США о том, что продолжает сохранять доли японских компаний в газовом проекте «Сахалин-2», – сообщает телеканал NHK.

Как сообщает телеканал, Хагиудана по итогам прошедшей встречи глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США выразил надежду, что в Вашингтоне «понимают нашу позицию».

Ранее в июле министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда уже заявлял, что сахалинские проекты по-прежнему будут иметь важное значение для энергетической безопасности страны.

На пресс-конференции тогда Хагиудана заявил: «Мы будем решать этот вопрос в сотрудничестве с другими странами G7, прилагая все усилия для обеспечения стабильных поставок энергии».

Напомним, что президент России Владимир Путин 30 июня текущего года подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Согласно указу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО. К нему перейдут все права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy, созданное в рамках СРП, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации.

Токио, Иван Бабурин

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