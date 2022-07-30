Украина получила «преддефолтный» рейтинг

Рейтинговое агентство S&P вслед за агентством Fitch Ratings в пятницу, 29 июля, понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC» с дальнейшим негативным прогнозом, – сообщает сайт агентства.

Как сообщают украинские СМИ, снижение рейтинга произошло в связи с решением правительства страны просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам госкомпаний на 24 месяца. По оценке S&P подобная просьба, равнозначна дефолту.

Следует напомнить, что в конце мая S&P уже понижало долгосрочный рейтинг Украины в инвалюте с уровня «B-» до «CCC+».

Также следует отметить, что Fitch Ratings прогнозирует падение украинской экономики в 2022 году на 33%. Небольшое восстановление (на 4%) ожидается в 2023 году.

Киев, Иван Бабурин

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