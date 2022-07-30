The Guardian: Санкции против России самое непродуманное и контрпродуктивное решение в новейшей истории

Развязанная западными странами экономическая война, против Москвы, дала обратный эффект, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, – сообщает британская газета The Guardian.

Автор публикации Саймон Дженкинс пишет об антироссийских санкциях следующее: «Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов».

«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее, намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заявляет автор The Guardian.

Вашингтон, Иван Бабурин

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