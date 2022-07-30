Еврокомиссия: Евросоюз должен готовиться к полному прекращению поставок газа из России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен подготовиться к перебоям или к полному прекращению снабжения российским газом, – сообщает португальская газета Diário de Notícias.

В интервью, опубликованном в издании в субботу, 30 июля, глава ЕК сказала: «Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению снабжения российским газом».

«В первом семестре 2022 года, мы закупили 38 млрд. кубометров сжиженного природного газа (СПГ), и эти объемы более чем компенсируют сокращение поставок российского газа на 28 млрд кубометров. ЕС получает все больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря, и результаты уже видны», – заявила фон дер Ляйен и добавила, что «коллективное соглашение стран ЕС о сокращении потребления газа на 15% также значимо. Оно поможет создать резервы в преддверии зимы».

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила, что Иберийский полуостров «совместными усилиями он мог бы превратиться в платформу для доставки СПГ из Африки и Америки в страны ЕС».

«Для того, чтобы использовать весь потенциал Португалии и Испании, необходимо развивать газотранспортные связки между Иберийским полуостровом и остальной частью Европы, сейчас их недостаточно. Это стало бы самым настоящим проявлением европейской солидарности в действии», – сказала еврочиновница.

«Я верю в то, что дух единства и солидарности, который нам помог в противостоянии пандемии, также поможет нам преодолеть и эти сложности», – заявила в интервью португальскому изданию глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лиссабон, Иван Бабурин

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