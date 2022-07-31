Жители Нидерландов запасаются дровами на зиму, чтобы иметь возможность обогреть свои дома в случае нехватки газа и высоких цен на топливо, – сообщает издание Volkskrant.

Как пишет издание, в последнее время в Нидерландах спрос на дровяное отопление сейчас настолько высок, что возник дефицит. Например, продажи дровяных каминов и печей увеличились почти на треть.

Один из поставщиков дров, Дэвид Вундеринк, рассказал Volkskrant, что опасается, что в середине лета дрова могут закончиться у него из-за ажиотажа. По его словам, обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.

Сложности для поставщиков дров создали новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству – Staatsbosbeheer, а также проблемы с поставками из-за ситуации на Украине. При этом Staatsbosbeheer больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что, по их мнению, «при сжигании бревен выделяется углекислый газ».

«Вместе с тем, поставки дров из стран Восточной Европы в этом году также сократились из-за последствий украинского конфликта и торговых запретов. Эти факторы оказывают влияние на цену дров: теперь они стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году, – пишет Volkskrant.

Следует отметить, что Нидерланды оказались на втором месте после Швеции среди европейских стран по величине цен на газ. Жители платят 0,2 евро за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа.

Амстердам, Иван Бабурин

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