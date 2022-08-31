В Швейцарии стартовала общенациональная кампания по экономии энергоносителей

Федеральный совет Швейцарии в среду, 31 августа, заявил, что в стране начинается национальная кампания, целью которой является недопущение перебоев с обеспечением домохозяйств электроэнергией и газом предстоящей зимой. Кампания будет длиться до апреля 2023 года, – сообщают СМИ.

В обращении, опубликованном на официальном сайте Совета, говорится, что кампания по экономии энергии построена на рекомендациях населению и бизнесу и призвана рассказать «о способах экономии газа, мазута, электричества и других источников энергии дома и на рабочих местах».

Аналитики предполагают, что цены на электроэнергию в Швейцарии в 2023 году вырастут на 30%. Ряд энергоснабжающих компаний этой страны уже приняли решение о новых тарифах на следующий год.

При этом, как говорят специалисты, предлагаемые швейцарским правительством рекомендации носят достаточно общий характер, а именно: «снижение уровня отопления домов, потребления меньшего количества горячей воды и отключения электроприборов и света, когда он не нужен».

Берн, Иван Бабурин

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