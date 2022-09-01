В Германии не рассчитывают на поставки газа по «Северному потоку» зимой

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в четверг, 1 сентября, заявил, что Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку», – сообщает издание Handelsblatt.
В комментарии газете Хабек, в частности, сказал: «Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток – 1» зимой. Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на «Газпром». Между моим министерством и «Газпромом» прямых переговоров нет. Остальное является чистой спекуляцией».
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц также в четверг, 1 сентября, в ходе встречи с гражданами в Эссене заявил, что Германии этой зимой удастся преодолеть сложные времена, связанные с поставками газа.
«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», – заявил Шольц.
Берлин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube