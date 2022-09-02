Киев увеличил закупки нефтепродуктов в 12 раз

Украина нарастила закупку нефтепродуктов в 12 раз с конца февраля, рассказала глава Минэкономики страны Юлия Свириденко. Принятые властями меры помогли купить больше топлива.

В 2022 году зависимость Украины от завозных нефтепродуктов достигла критической отметки, и стране пришлось увеличить импорт топлива. В марте Киев закупил у иностранных партнеров 58,8 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В августе объемы поставок выросли до 709,5 тыс. тонн.

Власти отменили акцизный сбор на нефтепродукты, приостановили регулирование цен на топливо и снизили НДС до 7%, напомнила министр.

«Все это в комплексе дало возможность нарастить объемы импорта в 12 раз. Видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов, поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на топливо, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту», – цитирует Свириденко пресс-служба украинского правительства

Украина до 24 февраля завозила лишь 5% топлива, а после начала российской спецоперации полностью перешла на импорт автомобильного топлива из Европы. Нефтепродукты приходится везти из Бельгии и Нидерландов, хотя раньше поставки шли через порты Польши и Румынии.

Киев, Наталья Рязанова

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