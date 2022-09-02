Азербайджан планирует удвоить поставки газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на форуме в итальянском Черноббио в пятницу, 2 сентября, заявил, что его страна планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу по газопроводу TANAP, – сообщает агентство Trend.



Сообщается, что Алиев сказал: «Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд. куб. м. Мы планируем увеличить его до 32 млрд. куб.м. Пропускная способность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров, в настоящее время он работает на полную мощность и нам нужно увеличить его мощность хотя бы до 20 миллиардов кубометров. Такие планы требуют дополнительного финансирования и Азербайджан готов стать инвестором, однако вложения нужны и со стороны других стран».

«Месяц назад ЕС и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, следующим шагом должны стать политические технические решения, а также инвестиции», – заявил Алиев.



TANAP – газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу. На границе с Грецией он соединяется с газопроводом TAP, который осуществляет прокачку газа в Италию.



Рим, Иван Бабурин

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