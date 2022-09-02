«Северный поток» полностью остановлен «до устранения замечаний»

ПАО «Газпром» в пятницу, 2 сентября, заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности турбины «Северного потока», в связи с чем газопровод полностью остановлен до устранения замечаний.

В заявлении ПАО «Газпром» говорится: «При проведении работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА №24) компрессорной станции (КС) «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, «Газпром» обнаружил утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху».

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – заявили в Газпроме.

Москва, Иван Бабурин

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