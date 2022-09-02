Крупнейший в мире металлургический концерн начал останавливать заводы в Германии

Крупнейшая в мире металлургическая и горнодобывающая компания ArcelorMitta в пятницу, 2 сентября, заявила о начале мероприятий по закрытию двух заводов в Германии из-за роста цен на энергоносители, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном ArcelorMitta, говорится: «При десятикратном росте цен на газ и электроэнергию всего за несколько месяцев мы уже неконкурентоспособны на рынке, который на 25% состоит из импорта. Мы видим настоятельную необходимость в политических действиях, чтобы немедленно взять под контроль цены на энергоносители».

«С конца сентября концерн остановит одну из двух доменных печей на заводе по производству плоского проката в Бремене до дальнейшего уведомления. На заводе сортового проката в Гамбурге, где ArcelorMittal производит качественную катанку, завод прямого восстановления также будет остановлен с четвертого квартала из-за текущей ситуации и негативных перспектив», – сообщили в металлургическом гиганте.

ArcelorMittal – крупнейшая в мире металлургическая и горнодобывающая компания. Присутствует более чем в 60 странах и имеет промышленные предприятия более чем в 20 странах. В Германии ArcelorMittal располагает четырьмя площадками по производству чугуна и сырой стали – это Гамбург, Дуйсбург, Бремен и Айзенхюттенштадт.

Берлин, Иван Бабурин

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