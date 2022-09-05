Макрон: Доля российского газа в Европе снизилась с 50 до 9%

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в понедельник, 5 сентября, заявил, что доля российского газа на европейском рынке с начала года снизилась с 50% до 9%, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Макрон сказал: «В начале года 25% всей европейской энергии приходилось на газ, из которых 50% – это был газ из России. Теперь его доля снизилась до 9%. Европа подготовилась к сценарию, при котором зима окажется холодной, а поставки российского газа будут остановлены. Для этого мы должны будем снизить потребление электроэнергии на 10%»,

Следует отметить, что оптовая цена электроэнергии во Франции в 2023 году, согласно сообщениям французским СМИ, может достичь 1 тысячи евро за мегаватт-час, что на 1000% больше, чем годом ранее.

Париж, Иван Бабурин

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