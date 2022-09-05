«Северный поток» не будет запущен до устранения требований промбезопасности

ПАО «Газпром» в понедельник, 5 сентября, заявил, что состояние последнего вышедшего из строя двигателя компрессорной станции (КС) «Портовая» на газопроводе «Северный Поток-1» не отвечает требованиям промышленной безопасности РФ, – сообщают СМИ.

В газовой корпорации заявили, что «дальнейшая эксплуатация неисправного агрегата КС «Портовая» на «Северном потоке» противоречит законодательству РФ. Дефекты двигателя газопровода создают риск пожара или взрыва, влияют на безопасность всей компрессорной станции».

«Утечки масла ранее фиксировалась и на другой турбине, это – системный дефект двигателей Siemens, используемых на «Северном потоке». Дальнейшая эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» «Северного потока» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва», – заявили в Газпроме.

Москва, Иван Бабурин

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