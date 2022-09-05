В России создадут автобронетанковые ремонтные заводы

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин в понедельник, 5 сентября, подписал распоряжение о создании автобронетанковых ремонтных заводов минобороны России.

В документе, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, говорится: «Создать федеральное государственное казенное учреждение «71-й автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение «72-й автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации».

Москва, Иван Бабурин

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