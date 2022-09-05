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Понедельник, 5 сентября 2022, 23:12 мск

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В России может появиться компания для страхования морских перевозок нефти

Глава минэнерго РФ Николай Шульгинов в понедельник, 5 сентября, заявил, что Россия изучает возможность создания новой страховой компании для страхования поставок нефти по морю, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Шульгинов сказал: «Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант – создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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