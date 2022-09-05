Иран заявил о готовности обеспечить энергетическую безопасность в мире

Министр нефти исламской республики Иран Джавад Оуджи после окончания 32-го заседания министерского комитета ОПЕК+ в понедельник, 5 сентября, заявил, что его страна готова поставлять нефть на международные рынки и работать над обеспечением энергетической безопасности в мире, – сообщает иранский портал Shana.ir.

«Как крупный производитель нефти и нефтепродуктов, мы всегда готовы внести свой вклад в поставки нефти и повышение энергетической безопасности», – заявил Оуджи и отметил особую важность поставок энергоресурсов из Ирана на фоне энергетического кризиса в Европе.

Напомним, что ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи также заявил, что его страна сможет обеспечить большую часть потребностей Европы в энергетической сфере в случае заключения соглашения по ядерной сделке.

Тегеран, Иван Бабурин

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