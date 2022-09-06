В США заявили о готовности Индии обсуждать «ценовой потолок» на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во вторник, 6 сентября, заявил, что Индия готова обсуждать ограничение цен на российскую нефть, – сообщает агентство Bloomberg

В интервью агентству Адейемо сказал: «Индия открыта к идее введения ценового потолка для нефти из России. Она готова присоединиться к усилиям по ограничению цен на российские нефтепродукты. На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение к лимиту цен на нефть из России».

Ранее сегодня телеканал CNBC сообщал, что министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане заявил, что его страна намерена «внимательно изучить» предложение стран «Большой семерки» (G7) поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть.

Отметим, что в Соединенных Штатах считают, что полагают, что «ценовой потолок» для российской нефти из России позволит, с одной стороны, не ограничивать поставки товара на мировой рынок, что может вызвать скачок цен, а с другой – ограничит доходы РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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