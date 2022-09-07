В России за неделю подорожал бензин на 1 коп.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 7 сентября, сообщила, что в России средние потребительские цены на бензин с 29 августа по 5 сентября 2022 года повысились на 1 коп. и составили 50,72 руб. за литр.

Также в материалах Росстата говорится, что средние цены на бензин марки Аи-92 не изменились и составили 47,24 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 1 коп. – до 51,33 руб. за литр, цена Аи-98 также увеличилась – на 8 коп., до 60,67 руб. за литр. Стоимость литра дизельного топлива возросла на 6 коп. – до 54,74 руб.

По данным ведомства, за период 30 августа по 5 сентября рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 15 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Чукотском автономном округе – на 4,9%. Снижение цен было зафиксировано в Магаданской области – на 3,7%, Республике Марий Эл – на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

Согласно данным Росстата, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было купить по цене от 46,09 до 48,51 руб., марки Аи-95 – от 50,99 до 55,49 руб., марки Аи-98 и выше – от 59,8 до 64,09 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 46,3 до 48,73 руб., марки Аи-95 – от 50,45 до 54,19 руб., марки Аи-98 и выше – от 60,7 до 63,49 руб. за литр.

«Объем производства бензина в РФ за период с 29 августа по 4 сентября снизился на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей – до 828,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 1,9% и достигло 1,596 млн. тонн», – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

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