В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ценовой ситуации», опубликованном в среду, 7 сентября, сообщает, что годовая инфляция в России за неделю с 30 августа по 5 сентября замедлилась до 14,08% с 14,31% неделей ранее.

В обнародованных материалах ведомства говорится: «На неделе с 30 августа по 5 сентября темпы снижения цен составили 0,13%. В годовом выражении инфляция снизилась до 14,08% год к году. Как и неделей ранее, снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка.

«Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (-0,18%) при удешевлении плодоовощной продукции (-3,37%). На туристические и регулируемые услуги на отчетной неделе цены продолжили снижаться по мере сезонного сокращения спроса (-0,72%). Кроме того, продолжилось удешевление непродовольственных товаров (-0,03%), в том числе электро- и бытовых приборов, а также строительных материалов», – сообщили в минэкономразвития России.

В ведомстве также, отметили, что согласно проекту прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года, инфляция в России к концу текущего года будет находиться на уровне 13,4%.

Москва, Иван Бабурин

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