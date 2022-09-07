ЕС сократил закупки российского меньше почти на 50% с начала года

ПАО «Газпром» в среду, 7 сентября, сообщил, что страны Евросоюза сократили закупки российского газа на 48% с начала 2022 года.

В своем Telegram-канале «Газпром» сообщил: «С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%».

Напомним, что ранее «Газпром» сообщил о приостановке транзита газа по газопопроводу «Северный поток-1» из-за того, что в ходе ремонтных работ на действующем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая» были выявлены повреждения.

Москва, Иван Бабурин

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