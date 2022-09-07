Во Франции ожидается дефицит фуа-гра

Дефицит фуа-гра к концу этого года ожидается во Франции в связи с птичьим гриппом, – сообщает Le Figaro.

Издание пишет, что дефицит деликатеса на прилавках французских магазинов может составить от 30 до 35%, если сравнивать со средними показателями прошлых лет.

В текущем году во Франции из-за волны птичьего гриппа было уничтожено 20 млн. гусей, уток и другой домашней птицы. Таким образом, у 3,5 тыс. французских производителей фуа-гра в этом году на 30-40% меньше птицы, чем обычно было в среднем за год, – сообщает Le Figaro.

Париж, Иван Бабурин

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