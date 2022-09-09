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NewDayNews.ru

Пятница, 9 сентября 2022, 18:29 мск

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«Нафтогаз Украины» собрался судиться с «Газпромом»

Фото: Pixabay

Украинский нефтегазовый концерн «Нафтогаз» в пятницу, 9 сентября, анонсировал новый иск против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, – сообщили в украинской компании.

В заявлении «Нафтогаза» говорится: «Компания «Нафтогаз Украины» подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже (Франция) в отношении действий ПАО «Газпром». Место проведения арбитража-Цюрих (Швейцария). «Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объеме».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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