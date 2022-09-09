Саудовская Аравия снизит цены на нефть для всех, кроме США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в пятницу, 9 сентября, заявила, что снизит цены на нефть для покупателей из всех регионов, кроме США, – сообщает агентство Bloomberg.

В сообщении агентства говорится: «Контролируемая государством компания Saudi Aramco заявила, что для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель. При этом, все сорта нефти, кроме Arab Light, поставляемые в США, подорожают на $0,5 за баррель. Arab Light, в свою очередь, по-прежнему будет на $6,15 за баррель выше котировок бенчмарка Argus Sour Crude Index».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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