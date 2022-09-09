Нигерия планирует увеличить поставки СПГ в Европу

Министр нефти Нигерии Тимипре Силва на международной нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане в пятницу, 9 сентября, заявил, что борьба с хищениями энергоресурсов в стране позволит до конца текущего года увеличить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, – сообщают СМИ.

Сообщается, что в ходе своего выступления Тимипре Силва сказал: «В прошлом воровство и вандализм сдерживали поставки нефти и газа на мировые рынки. Повышение уровня безопасности на месторождениях и инфраструктуре приведет к увеличению экспорта сжиженного газа в Европу. Также Нигерия вложит порядка $10 млрд в проект газопровода через Алжир, для реализации своих планов».

Милан, Иван Бабурин

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