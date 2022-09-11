Болгария заключила «газовый» договор с Азербайджаном

София и Баку договорились обмену электроэнергии из Болгарии на газ из Азербайджана. Об этом сообщил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов. По его словам, соглашение было достигнута в ходе недавнего визита министра в Баку.

«Они производят электроэнергию только из газа, а мы крупный производитель электроэнергии, экспортируем ее, у нас перепроизводство. Есть такая возможность, она подтверждена в принципе – если мы сможем обеспечить их электроэнергией, то они вместо того, чтобы производить электроэнергию из газа, могут дать его нам», – цитирует Стоянова «Интерфакс».

Министр уточнил, что в Баку стороны обсуждали такие вопросы как запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и расширение Южного газового коридора (ЮГК), возможность получения дополнительных объемом газа с расширением ЮГК через несколько лет и в то же время иным путем этой зимой.

Министр заявил, что с 1 октября 2022 года начнется коммерческая эксплуатация IGB, а это позволит увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию до обговоренного в контракте 1 млрд кубометров в год, что ранее не представлялось возможным ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры.

«Азербайджанская сторона подтвердила, что можно рассчитывать на выполнение в полном объеме имеющегося у нас с ними контракта на 1 млрд кубометров в год», – отметил Стоянов.

Болгарский министр также сообщил о планах Софии нарастить закупки газа из Азербайджана еще на 1 млрд кубометров в год – до 2 млрд кубометров – через несколько лет с расширением ЮГК. «В перспективе предполагается расширение Южного газового коридора, и через 3-4 года при его расширении мы можем получать из Азербайджана дополнительно еще 1 млрд кубометров газа в год», – сказал министр.

Поставки по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Европу начались 31 декабря 2020 года. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного – 280 млн кубометров против 1 млрд кубометров в год. Коммерческий запуск IGB планируется с 1 октября.

Ранее уже бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявлял, что Азербайджан готов увеличить поставки газа в Болгарию на 0,5-1 млрд кубометров в дополнение к уже согласованному объему в 1 млрд кубометров, но для этого следует найти инфраструктурное решение. Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС вместе с Италией и Грецией, которые покупают газ в Азербайджане.

София, Светлана Антонова

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