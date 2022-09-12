Менее 30% судов в рамках «продуктовой сделки» отправлены в бедные страны

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле в понедельник, 12 сентября, сообщил, что около 70% судов с продовольствием, отправленных из портов Украины в рамках реализации «продуктовой сделки», были направлены в страны с уровнем дохода высоким и выше среднего, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном СКЦ, говорится: «В страны с высокими доходами были направлены 44% судов, с низкими доходами – 28%, в том числе 2% в Судан и Кению, 1% в Джибути, Сомали, Ливан и Йемен. Всего с начала отгрузок в рамках «продуктовой сделки» из портов Украины было вывезено 2,7 миллиона тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. 27% судов были направлены в государства с доходами выше среднего, в том числе 19% отправились в Турцию, 8% – в Китай, менее 1% – в Болгарию».

«53% от вывезенного продовольствия составила кукуруза, 23% – пшеница, 12% – продукты подсолнечника, 6% – ячмень, 5% – рапс, 1% – соевые бобы», – сообщили в СКЦ.

Кроме того, в Совместном координационном центре в Стамбуле сообщили, что был зафиксировал ряд случаев отклонения судов, осуществляющих экспорт зерна из Украины, от безопасных маршрутов.

В распространенном в понедельник, 12 сентября, отчете СКЦ в говорится: «С 1 августа СКЦ обеспечил безопасный проход 122 судов из портов Украины и 144 судов – в порты Украины. В соответствии со своими обязанностями СКЦ тщательно отслеживал движение как направляющихся на Украину, так и следующих из Украины судов по морскому гуманитарному коридору в Черном море. В ряде случаев было зафиксировано отклонение от коридора. Центр связался с капитанами и указал им на необходимость придерживаться координат. В ряде случаев, когда одним и тем же судном были допущены неоднократные отклонения от маршрута, СКЦ передал капитанам формальные письменные уведомления».

Стамбул, Иван Бабурин

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